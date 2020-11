RIVM meldt 5725 nieuwe coronabesmettingen: flink meer door storing, ook in Brabant

JOS BRECH Ontknoping zaak-Nic­ky Verstappen nabij, oud-recher­cheur kritisch over verklaring Brech

9:22 Morgen hoort Jos Brech of hij lange tijd in de cel blijft. Cruciaal punt: gelooft de rechter het verhaal van Jos Brech over de vondst van Nicky Verstappen? Een oud-rechercheur die betrokken was bij Brechs eerdere ontuchtzaak, luisterde met verbazing naar dat emotionele laatste woord. ,,We waren hem al op het spoor.”