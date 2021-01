RIVM: Met coronavirus besmette baby overleden

Om privacyredenen wil het RIVM niet meer informatie kwijt over de overleden baby. Uit de registratie valt op te maken dat het een jongen was. Een woordvoerster van het instituut noemt het overlijden ‘heel droevig’.

Geen gezond

Ze kan niet zeggen aan welk ‘onderliggend lijden’, zoals het RIVM ernstige aandoeningen noemt, de baby leed. ,,Het was geen gezond kindje”, is het enige dat ze erover kwijt kan.

Sterfgevallen zeldzaam

Tot nog toe waren in Nederland de jongste overledenen die besmet waren met het coronavirus twee tieners. De twee jongens waren beiden tussen de 15 en 19 jaar. Ze overleden in april en november. Ook zij hadden andere gezondheidsproblemen.

Besmet in baarmoeder

Uit onderzoek blijkt dat het mogelijk is dat het virus van moeder op foetus kan worden overgedragen. Zo raakte in Frankrijk een baby in de baarmoeder besmet met het virus. Het jongetje, geboren in maart vorig jaar, had gezwollen hersenen en neurologische symptomen die ook optreden bij met corona besmette volwassenen. Hij is inmiddels hersteld.