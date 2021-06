RIVM: Nederlanders krijgen teveel PFAS binnen via voedsel en drinkwater

PFAS is een verzamelterm voor duizenden stoffen die onder meer gebruikt worden in kleding en antiaanbakpannen. De stoffen worden heel langzaam afgebroken in het milieu. Uit nieuwe wetenschappelijke studies blijkt dat PFAS schadelijker zijn voor de gezondheid dan eerder werd gedacht. Als mensen over een lange periode kleine hoeveelheden PFAS binnen krijgen kan dit een negatief effect hebben op het immuunsysteem. Het immuunsysteem beschermt het lichaam tegen ziekten. Als dat minder goed werkt kunnen mensen sneller of vaker ziek worden. In hoeverre gezondheidseffecten ook echt optreden is niet te zeggen.

Mensen kunnen zelf weinig doen om PFAS in voedsel en drinkwater te vermijden. Drinkwater en gevarieerde voeding zijn belangrijk om gezond te blijven, zelfs al krijg je er kleine hoeveelheden PFAS mee binnen.

Moestuinen

Mensen die binnen een straal van een kilometer wonen van de fabriek van Chemours in Dordrecht, krijgen het advies om daar geen groenten uit moestuinen te eten. In de fabriek wordt met PFAS gewerkt. In 2018 kwam daar al het advies om beperkt groenten uit moestuinen te eten.

In een gezamenlijke reactie laten de gemeenten weten: ‘De uitstoot van PFAS, zoals GenX, moet zo snel mogelijk naar nul. We vinden daarin de provincie aan onze zijde, die er alles aan doet om de vergunning zo ver mogelijk aan te scherpen. Deze stoffen horen niet thuis in het milieu, niet in ons water, niet in ons voedsel. Het is aan de veroorzaker om dit op te lossen en de consequenties van zijn handelen te dragen.’

Acuut gezondheidsgevaar

Het RIVM baseert zich op schattingen, omdat veel meetresultaten onder de nauwkeurigheidsmarges liggen. Ook zijn sommige gegevens verouderd, aldus het instituut. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de kans op acuut gezondheidsgevaar klein. In Europees verband wordt gewerkt om de productie van de stoffen aan banden te leggen.