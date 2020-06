RIVM treft minder virusdeeltjes aan in het riool

Het coronavirus is steeds minder te vinden in het rioolwater. Dat past bij de daling van het aantal besmettingen, het aantal ziekenhuisopnames en het aantal coronapatiënten op de intensive care, laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten.

Het RIVM controleert wekelijks het rioolwater op 29 plekken. Daar gaan de uitwerpselen van een kwart van de Nederlanders doorheen. In die uitwerpselen en het rioolwater kan het coronavirus voorkomen. Door dat te meten, kan het RIVM anoniem ontdekken of het coronavirus veel voorkomt.

Begin maart nam de hoeveelheid virus in het rioolwater snel toe, ook op plekken waar toen nog geen gevallen bekend waren. In het geval van Tilburg, waar de eerste Nederlandse coronapatiënt is gemeld, werd kort erna het virus in afvalwater getraceerd.

Niks in Amersfoort en Assen

In maart verspreidde het virus zich snel. Eind maart en begin april was de crisis op zijn hoogtepunt. De daling daarna is ook terug te zien in een rioolwater. Op sommige plekken, waaronder Amersfoort en Assen, is al een tijdje geen coronavirus meer gevonden in het rioolwater.

Als over een tijdje een tweede golf zou komen, hoopt het RIVM dit snel te ontdekken via het rioolwater, zodat de overheid vroeg kan ingrijpen. Daarom gaan de metingen door. Bovendien wil het RIVM kijken of het uit de metingen kan achterhalen hoeveel besmettingen er echt in een gebied zijn, dus hoeveel mensen het coronavirus onder de leden hebben zonder dat ze het weten.

Wereldwijd interesse

,,Maar daarvoor is het nu nog te vroeg”, zegt RIVM-afdelingshoofd Milieu Ana Maria de Roda Husman, ,,We zoeken nog uit hoe de concentratie van het virus in rioolwater zich tot de cijfers verhouden.” Wel is het rioolonderzoek volgens haar al een veelbelovende methode.

,,Wereldwijd krijgen we hier aandacht voor. We zijn dan ook de eerste die nationaal een afvalwatersurveillance uitvoeren. En we onderzoeken het rioolwater dat ontlasting van ruim 4 miljoen huishoudens bevat. Dat is een kwart van Nederland.”

Volgens een RIVM-woordvoerder is het later de bedoeling dat de gegevens van rioolwatermonitoring ook in het coronadashboard van de overheid worden verwerkt.