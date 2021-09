Rob en Silene nemen urn mee naar MH17-proces: ‘Zolang ik leef, blijft mijn hart bloeden’

video Het is 25 graden, maar bij dit tuincen­trum is het al kerst: ‘Vroeg? Welnee, we zijn dit jaar zelfs later!’

14:00 Terwijl de mussen van het dak vallen, is het in tuincentrum Eurofleur in Leusden al kerst. ‘Vroeg? Welnee, we zijn dit jaar zelfs later!’