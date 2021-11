Rob Geus rekent af met tv-wereld: ‘Roem en geld is ideaalbeeld, maar er is niks van waar’

Gezin leende tijdens vakantie huissleu­tel uit aan neef, waarna er in hun woning een moord werd gepleegd

De bewoners van de Rotterdamse woning, waarin de gruwelijke koffermoord op Manuel Alvarez (29) uit Zwijndrecht is gepleegd, waren vermoedelijk op vakantie op het moment van de daad. De woning staat sindsdien leeg. De rust in de wijk lijkt weer wat teruggekeerd: ,,Nog maar net hoor. Mijn buurvrouw heeft wekenlang niet in huis durven slapen.”

