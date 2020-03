Rob weet sinds een maand dat hij ALS heeft: ‘Toekomst is in één klap anders’

De trap staat nog in de grondverf. En in de hal moet het laminaat nog gelegd worden. ,,Gaan we niet meer doen’’, zegt Rob Verheijen (57) resoluut. ,,We gaan hier zo snel mogelijk weg.’’



Rob woont sinds kort samen met zijn vriendin Nanda in Harderwijk, want hij kreeg een nieuwe baan bij de gemeente Lelystad. Hun voormalige woonplaats Deventer lieten ze achter zich. Misschien wel voor altijd, was het plan. Maar toen kwam hun leven in een stroomversnelling.