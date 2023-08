Robin (17) redt het leven van 12-jarig meisje op Franse camping: ‘Ben normaal geen held’

Bizarre vondst: koningspy­thon aangetrof­fen in sorteercen­trum kringloop­win­kel

In het sorteercentrum van kringloopwinkel Opnieuw & Co in Dordrecht is woensdag een opmerkelijke vondst gedaan. Het personeel trof daar een flinke wurgslang aan. De dierenambulance zoekt de eigenaar nu.