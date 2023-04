Robin (30) verbruikte vandaag extra veel stroom en dat leverde hem dit op

Zo'n ‘perfecte storm’ aan duurzame energie was dit jaar voor het eerst en komt niet zo vaak voor. Heel vorig jaar kwam de teller uit op 14 uur, weet Frank Breukelman van het Zwolse energiebedrijf Zonneplan. De prijs voor een kilowattuur zakte vandaag tussen 13.00 en 16.00 uur naar -19,5 cent. Daar komt nog energiebelasting bij. Maar onderaan de streep is de consumentenprijs dan nog steeds -8 cent.

Alleen huishoudens met een dynamisch energiecontract (dus niet een variabel of vast contract) profiteren daar van. Zij betalen een tarief dat per uur - soms zelfs per kwartier - wisselt, afhankelijk van de markt. Lang niet alle energiebedrijven bieden dat soort contracten aan. Zonneplan doet dat wel en berekende dat dat eigenlijk altijd loont.

Wat leverde het Robin op?

De populariteit van dynamische contracten stijgt volgens Breukelman. Dat snapt Deventenaar Robin Wientjes wel. Sinds hij in januari overstapte op een dynamisch contract, betaalt hij een stuk minder voor zijn stroomnota dan mensen met een vast of variabel contract. En vandaag is dat al helemaal zo. Hij liet zijn elektrische Opel Corsa-e thuis aan de laadpaal, stelde het laadmoment in tussen 13.00 en 16.00 uur en stapte op de fiets naar zijn werk. Wientjes is freelance onlinemarketingspecialist en heeft een eigen kantoor tien minuten verderop.

Via een app zette hij in dezelfde uren zijn wasmachine aan. En ook de afwasmachine had hij met een timer ingesteld op het lucratiefste moment. ,,Het was vandaag alles aan en verdienen maar.” De wasmachine leverde niet eens zoveel op: omgerekend misschien 12 tot 15 cent. ,,Maar anders had mij dat 60 cent gekost.”

Het meeste verdiende hij aan zijn elektrische auto. ,,Gisteren was ik voor een afspraak in Lutte en reed ik de batterij voor de helft leeg. Ik zoek altijd de beste momenten uit om de auto te laden. Meestal is dat ’s nachts. Maar vandaag dus niet. Als freelancer kan ik mijn agenda goed zelf bepalen. Ik zorgde er voor dat ik de elektrische auto thuis aan de laadpaal kon laten.”

Het voordeel: ,,Een laadbeurt kost mij normaal ongeveer 10 euro, nu kreeg ik 1,60 euro toe. Dat is toch mooi een verschil van 11,60 euro.”

Windparken en zonnevelden leverden vandaag zoveel stroom op dat elektriciteit tegen dumpprijzen op de markt kwam.

Zijn stroominkomsten hadden nog iets hoger kunnen uitpakken als hij en zijn vriendin ook alle lampen hadden laten branden. Maar ‘stroom verspillen alleen maar om eraan te verdienen’ gaat Robin te ver. ,,Het is leuk genoeg zo. We zijn daar echt niet obsessief mee bezig. Je ziet dat je gedrag er een beetje door verandert, je leeft wat bewuster en je helpt er de energietransitie mee. Maar ik zit niet de hele dag apps en metertjes in de gaten te houden.”

De rekensom van Robin en zijn vriendin is trouwens extra mooi - en dat klinkt misschien raar - omdat zij niet over zonnepanelen beschikken. In combinatie met een dynamisch contract moet je op een dag met zo’n ‘perfecte storm’ dan betalen voor elke kilowattuur die jouw zonnepanelen aan het net leveren. En dan gold voor vandaag het advies al helemaal om ‘je stroomverbruik zoveel mogelijk tussen 13 en 16 uur in te plannen’, zegt Breukelman.

Thuisbatterij

Zonneplan wil ‘misschien al ergens dit jaar’ thuisbatterijen op de markt brengen die het allemaal nog een stuk gemakkelijker moeten maken om zelf in stroom te handelen. ,,Dan kun je stroom kopen of stroom van je zonnepanelen opslaan als de prijzen laag zijn. En weer stroom uit je eigen batterij gebruiken als de tarieven omhoog gaan.”

