Robin Fransman, vaccinatiescepticus en oprichter Herstel-NL, overleden aan gevolgen corona

Bijna vier weken geleden, op 3 december, maakte Fransman via Twitter bekend corona te hebben. ‘Corona positief. Het werd ook een keer tijd,’ twitterde hij. Niet veel later werd Fransman opgenomen in het ziekenhuis. Dinsdag overleed hij in het OLVG Oost in Amsterdam ten gevolge van de besmetting, zo bevestigen bronnen aan Het Parool. Fransman was bewust ongevaccineerd en uitte zich op sociale media zeer kritisch over de werking en wenselijkheid van vaccins.

Fransman was, naast lobbyist en toezichthouder in de financiële sector, een van de initiatiefnemers van Herstel-NL. Die organisatie presenteerde begin 2021 een plan om de Nederlandse samenleving weer te heropenen, in tegenstelling tot de voortzetting van de toenmalige lockdown. Herstel-NL werd opgericht na een artikel van Fransman in het tijdschrift ESB in april 2020. Hierin zette hij de kosten en de baten van de coronamaatregelen onder elkaar en kwam tot de conclusie dat de maatregelen meer schade berokkenden aan de samenleving, dan dat het opleverde. Andere economen sloten zich hierna bij hem aan.

Publiekscampagne Herstel-NL

Begin dit jaar startte Herstel-NL een publiekscampagne. Hun boodschap was te zien op abri’s, reclamezuilen, sociale media en er werden advertenties in kranten geplaatst. Onder andere oud-CPB-directeur Coen Teulings, econoom Barbara Baarsma en oprichter van het Artsen Covid Collectief Evelien Peeters, onderschreven de boodschap van Herstel-NL en waren betrokken bij de organisatie.

Maar kort na de start van de campagne, keerden boegbeelden Baarsma en Teulings een paar dagen later Herstel-NL de rug toe. Volgens Fransman waren zij vanuit politieke hoek onder druk gezet, maar op LinkedIn ontkenden beiden dat. Zij twijfelden achteraf aan de feiten die Herstel-NL presenteerde.

Betere balans

Ondanks de storm aan kritiek die de organisatie daarna te verduren kreeg en het opstappen van de boegbeelden, bleef Fransman als een van de aanjagers actief binnen de organisatie. ,,Ons voorstel is niet stop met nadenken, maar geef sectoren de ruimte om zelf na te denken om het voor iedereen veilig te maken. Want dit is niet veilig voor studenten, voor mensen in de horeca, voor winkeliers en nog heel veel groepen in de samenleving. De levens van kwetsbaren zijn belangrijk, maar ook van de minder kwetsbaren. Het is echt niet onze bedoeling om alles maar open te gooien. We moeten een betere balans vinden,” zei hij tegen deze site.

Herstel-NL voerde later dit jaar nog een campagne, maar daarna bleef het stil. Fransman, die in het verleden ook artikelen voor Follow the Money schreef en werkte voor het Holland Financial Centre en Lanschot Bankiers, zette zijn strijd tegen de coronamaatregelen en vaccins vooral voort op Twitter.

