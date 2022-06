Rode Kruis: Asielzoekers in Ter Apel zaten vele uren zonder eten en drinken

Het Rode Kruis waarschuwt voor de ‘onmenselijke en onhoudbare situatie’ die is ontstaan voor de asielzoekers die slapen in de door de hulporganisatie geplaatste tenten in Ter Apel. Zij hebben van gisteravond 22.00 uur tot vanmiddag 13.00 uur geen voedsel en water gekregen, stelt de hulporganisatie.

Ook ontbrak volgens het Rode Kruis ‘overige nodige hulp’ op het aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in de Oost-Groningse plaats.

,,Er zijn opstootjes uitgebroken op het terrein en er is gestolen uit de tenten. Het Rode Kruis heeft donderdag om 13.00 uur zelf gezorgd dat er voedsel en water kwam voor deze groep. Dit is niet de verantwoordelijkheid van de hulporganisatie, maar het Rode Kruis wil niet dat mensen zo lang zonder voedsel en water zitten”, aldus het Rode Kruis.

Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis, is in spoedoverleg met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en met staatssecretaris Eric van den Burg (Asiel en Migratie) om te spreken over deze noodsituatie.

,,Wij zitten enorm in onze maag met deze situatie”, zegt Van Schaik. ,,We weten dat het personeel van het COA keihard werkt om de situatie in goede banen te leiden en dat dit zwaar is. Tegelijkertijd zien we dat de mensen op de vlucht de dupe zijn van deze opvangcrisis in Nederland. Dit gaat om mensen op de vlucht op zoek naar een veilige plek. Gezinnen met kinderen. We kunnen niet op deze manier met mensen omgaan. We roepen de overheid en alle verantwoordelijke partijen op om zo snel mogelijk met een oplossing te komen. Het Rode Kruis zal zijn tenten binnen enkele dagen weghalen.”

Volledig scherm Asielzoekers bij het terrein van de centrale aanmeldlocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Ter Apel. © ANP

Crisisnoodopvanglocaties

Het COA moest de afgelopen 24 uur zeker 180 asielzoekers naar crisisnoodopvanglocaties elders in het land brengen, omdat de capaciteit in Ter Apel opnieuw helemaal bezet was. Ruim 50 vluchtelingen werden ondergebracht in Limburg. De rest is verdeeld over locaties in Stadskanaal en Groningen.

Daarnaast sliepen dus 150 asielzoekers in tenten die het Rode Kruis op het terrein in Ter Apel opzette. 30 mensen moesten de nacht doorbrengen op een stoel, aldus het COA eerder vandaag.

Het probleem blijft volgens het COA het gebrek aan doorstroming. De asielzoekerscentra zitten helemaal vol, omdat er voor statushouders te weinig andere woonruimte is. Crisisnoodopvanglocaties zijn soms maar kort beschikbaar. Als dergelijke locaties sluiten, komen de vluchtelingen die daar verblijven weer terug naar Ter Apel. De dagelijkse aanloop van nieuwe asielzoekers is niet veel hoger dan normaal, zegt het COA, maar er stromen onvoldoende mensen door naar plekken waar ze voor langere tijd kunnen verblijven.

Tweede aanmeldcentrum

De problemen in Ter Apel spelen al maanden. In het Groningse dorp zouden ze graag zien dat er elders in het land een tweede aanmeldcentrum wordt geopend, zodat niet alle druk op de schouders van Ter Apel terechtkomt.

,,Er is gewoon veel overlast, daar kun je niet omheen”, zei CDA-raadslid Herma Hemmen eerder dit jaar toen deze site in Ter Apel op bezoek ging. ,,Lokale ondernemers hebben last van winkeldiefstallen, groepjes jongens zwerven onder invloed van alcohol door het dorp, lopen soms zomaar door tuinen. Dat is natuurlijk niet leuk.”

Eerder deze week schreven de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) aan het kabinet dat de grote nood in de asielopvang ‘een crisis is die het Rijk zelf creëert en in stand houdt’. Gemeenten moeten voortaan verplicht kunnen worden asielzoekers op te vangen. Daar moet dan wel geld voor beschikbaar komen, zo luidt het advies.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: