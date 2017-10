Rodney is de eerste Ajax-fan met een Arenastoeltje in huis

Naar een wedstrijd van Ajax kijken kan tegenwoordig in stijl vanuit de woonkamer. De oude stoeltjes van de Johan Cruijff Arena zijn namelijk te koop. Alle stoeltjes worden dit jaar vervangen. Voor de echte Ajax-fan is het dus tijd om toe te slaan. Rodney Rijsdijk kocht zijn eigen exemplaar. Wie ook een echte Arenastoel wil hebben, moet snel zijn. In enkele dagen tijd werden er al vele duizenden verkocht.