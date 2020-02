Roekeloze autobestuurder steekt drukke A50 over voor jerrycan benzine

Onstuimige wind dreigt carnavals­op­toch­ten te verstieren

13:09 Slecht nieuws voor carnavalsvierders: het onstuimige weer kan roet in het eten gooien voor de carnavalsoptochten. Er worden dit weekeinde harde windstoten en flinke regenbuien verwacht. ,,Het is de vraag of de praalwagens de harde wind aankunnen”, zegt weervrouw Diana Woei van Weerplaza.