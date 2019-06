Roel gaat de regio weer in, wie heeft een boodschap?

In de zomerreeks Roel in de Regio gaat verslaggever Roel Maalderink op zoek naar persoonlijke portretten van mensen die een boodschappen hebben voor Nederland.

,,Vorig jaar ben ik spontaan het land ingetrokken op zoek naar die verhalen door willekeurige mensen op straat aan te spreken. Dat leverde veel bijzondere momenten op. Van hangouderen in Apeldoorn tot een rapper in Makkum. Die reportages zijn online verschenen en leverden veel positieve reacties op. Deze zomer wilden we weer iets doen in die richting.”

Boodschap

Toen premier Rutte in de Ochtend Show To Go was, trok Maalderink het land in om filmpjes maken van mensen die een boodschap kwijt wilden. ,,Daar borduren we nu op voort. Ik ga op zoek naar acht Nederlanders die niet een vraag of boodschap hebben voor Rutte, maar voor Nederland. Deze filmpjes komen in onze ochtendshow en online, waarna we dan ook een discussie kunnen opstarten.”

Voorbeelden? ,,Het kan van alles zijn. Dat we iets tegen de bijensterfte moeten doen. Een smeekbede voor meer mensen in de zorg. Een gereformeerd gezin waarbij ik een zondag meeloop en zij oproepen tot meer zondagsrust. Of een man uit Friesland die pleit voor het legaliseren van wietolie omdat dat chronische pijn zou onderdrukken. Maar het kan ook die enige mannelijke onderwijzer zijn op die basisschool, die prachtig vertelt over zijn vak en een pleidooi houdt voor meer mannelijke leerkrachten.”

Roel in de Regio start woensdag 3 juli in De Ochtend Show to go en is daarna wekelijks te zien.

Wie zijn verhaal kwijt wil en een boodschap heeft voor Nederland, kan mailen naar ochtendshow@persgroep.nl