Roep om compensatie voor kleinere feesten: ‘Rijk draagt schuld’

Door de vrijdag aangekondigde verscherping van de coronamaatregelen worden niet alleen grote festivals getroffen, maar zien ook dorpscomités zich gedwongen hun jaarlijkse feest te schrappen of in te krimpen. Dergelijke feesten kunnen lang niet altijd een beroep doen op het garantiefonds van de rijksoverheid, dat vooral is opgericht voor professionele organisaties.

Veiligheidsberaad

,,We begrijpen waarom de rijksoverheid moet ingrijpen, maar realiseren ons ook dat dit een enorm effect heeft voor velen in onze regio”, zegt Peter Snijders, burgemeester van Zwolle en voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland. ,,Wij zullen ons dan ook hard maken om landelijk aandacht te vragen voor compensatie van de financiële consequenties voor de horeca en evenementenorganisatoren. Evenementen worden vaak door vrijwilligers georganiseerd die door deze plotselinge maatregelen worden geconfronteerd met te grote financiële consequenties.’’ Snijders wil dat maandag aan de orde stellen in de vergadering van het Veiligheidsberaad, waarin de 25 voorzitters van de Veiligheidsregio's bijeenkomen.

De Zwolse burgemeester krijgt bijval van zijn collega uit Doetinchem, Mark Boumans. ,,,Ik denk dat de rijksoverheid door de zelfbedachte leus ‘dansen met Janssen’ de horecaondernemers en organisatoren van evenementen netjes moet compenseren. Zij zijn in goed vertrouwen opengegaan.” Ook de burgemeesters van Arnhem (Ahmed Marcouch) en Tilburg (Theo Weterings) scharen zich achter die oproep. ,,,Je kunt niet in één keer alles afblazen terwijl mensen hun rekeningen al hebben betaald”, zegt de woordvoerster van Weterings. In die stad gaan verschillende evenementen op de beroemde Tilburgse kermis niet door. De kermis zelf gaat wel door; die geldt als een zogenoemde doorstroomlocatie.

Volledig scherm Het drukbezochte Dijkfeest in Espel: een traditie in de Noordoostpolder.

In Espel, in de Noordoostpolder aan het IJsselmeer, moest de organisatie na de persconferentie van vrijdag plots het jaarlijkse Dijkfeest afblazen. Dat stond gepland voor komend weekend, er komen doorgaans zo’n 3000 mensen op het muziekfeest af. ,,Tijdens het organiseren de afgelopen weken hebben we kosten gemaakt en we kunnen geen aanspraak maken op subsidies”, stelt de organisatie, die mensen vraagt het aankoopbedrag van al gekochte kaartjes ‘te schenken’.

Geen politie beschikbaar

In Friesland vervalt het feest van het dorp Wergea (1500 inwoners) wederom. ,,We hadden het al verschoven naar september, maar we horen nu van de gemeente Leeuwarden dat het dan zo druk wordt met evenementen, dat er geen politie meer beschikbaar is”, zegt secretaris Abel Kooistra. De artiesten die zijn geboekt worden niet afgezegd, maar schuiven mee door naar een nader tijdstip. ,,Want afzeggen kost geld.”

Het kabinet heeft een garantiefonds opgericht om organisatoren van festivals te compenseren die door corona niet kunnen doorgaan. Er zit 385 miljoen euro in de pot. Het geld is voor betaalde evenementen die in het verleden al vaker zijn gehouden en die ook een annuleringsverzekering hadden. Dorpsfeesten worden vaak gehouden met subsidie van de gemeente en zijn gratis toegankelijk. Die vallen niet onder het fonds.