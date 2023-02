Rolstoeler Paul (58) kan bij McDonald's niet naar wc: 'Dit heb ik nog nooit meegemaakt’

onderhandeling mislukt Operaties op de tocht door gedonder tussen ziekenhui­zen en bonden: 'We zijn geen vrienden nu’

In de Nederlandse ziekenhuizen staan diverse operaties op de tocht als gevolg van de stukgelopen onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgever. Zorgmedewerkers staan in de startblokken om over circa twee weken ‘zware acties’ te voeren. Daaronder valt het uitstellen van niet-acute zorg, zegt vakbond NU’91. ,,Het zal als de werkgever niet toegeeft een lange strijd worden. We zitten echt in een impasse.”

1 februari