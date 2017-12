Rondreizend stel verdacht van bestelen tientallen bejaarden met babbeltruc

Het duo, een man uit Rosmalen en een vrouw uit Den Bosch, werd op 13 december op heterdaad betrapt bij een diefstal uit een huis aan de Bethaniënstraat in Arnhem, meldt de politie vandaag. Het tweetal zit nog vast.



De politie kwam het rovende duo op het spoor na enkele sterk op elkaar lijkende zaken in Zeeland. De werkwijze, buit en signalement van de vrouwelijke dader bleek te passen bij tientallen soortgelijke diefstallen in heel Nederland.



De vrouw deed zich volgens de politie meestal voor als medewerker van een zorginstelling, gemeente of schoonmaakhulp. Zij werkte zich zo het huis van het slachtoffer in. Bij binnenkomst liet ze de deur op een kier zodat haar partner de woning in kon sluipen. Hij verdween met geld en sieraden terwijl de vrouw de hoogbejaarde bewoner aan de praat hield.