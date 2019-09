Rondvliegende kogels tijdens liquidatiepoging Zwolle: wie pleegt dit soort aanslagen?

Tekenaar brengt doodgescho­ten vrouw tot leven in zoektocht naar haar identiteit

10:56 Ze werd al in juni naakt en dood aangetroffen in een weiland bij Westdorpe (Zeeland), maar nog steeds weet niemand wie ze is. In een ultieme poging om achter haar identiteit te komen heeft de politie nu een tekening gemaakt van hoe de onbekende doodgeschoten vrouw er bij leven uit moet hebben gezien. Uitzonderlijk genoeg zijn er nu ook medische gegevens van haar vrijgegeven.