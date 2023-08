Roos kocht haar droomvilla, en verbouwt het huis met alleen tweedehandsspullen

Voor 259 euro nooit meer belasting betalen en ‘onschend­baar’ voor deurwaar­der, beweert deze vrouw

Ze willen los komen van de overheid. In een ultieme poging om vrij te zijn, verklaart een groeiend aantal mensen zichzelf ‘soeverein’ of ‘autonoom’. Belasting wordt niet betaald, boetes gaan retour. Maar in plaats van gouden bergen wacht een lading schulden. Met een Almelose webshop als spin in het web. ,,Als het niet lukt, doe je het verkeerd.”