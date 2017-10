Rotterdams schoenenmerk blij verrast met gratis reclame op bordes

De eerste klant die na de verhalen over De Jonges schoenenfetish nieuwsgierig zijn winkel binnenstapte aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam, diende zich onlangs al aan. ,,Ik ben heel benieuwd wat de effecten op de lange termijn zullen zijn.''



,,Het enige wat ik doe aan reclame is bekende artiesten sponsoren, zoals trompettist Eric Vloeimans, cabaretier Pieter Derks en de zanger van Triggerfinger'', vervolgt Grunds. ,,Ik had nooit gedacht dat politici een boegbeeld konden worden. Net als Hugo worden wij ook landelijk. Op 18 november openen we een tweede winkel in Amsterdam. Het heeft zo moeten zijn.''