Rouwende Marchiano (22) moet huis uit na overlijden van moeder: ‘Dit kan ik er niet bij hebben’

Flinke stijging meldingen van bedreiging tegen politici

Bij het Team Bedreigde Politici van de politie-eenheid Den Haag is vorig jaar 600 keer een melding gedaan van mogelijke bedreiging van politici, een flinke stijging ten opzichte van de 393 gevallen in 2019. Bij 274 van de meldingen in 2020 ging het volgens het Openbaar Ministerie (OM) inderdaad om een strafbare belediging, tegenover 206 in 2019. ,,Het is aannemelijk dat de hogere cijfers samenhangen met de toenemende polarisatie in de samenleving”, aldus het OM.

30 november