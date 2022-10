Rover haalt uit naar NS: ‘Jullie kiezen te makkelijk voor schrappen treinen’

Ook pleit Rover voor het versoepelen van de regels waardoor één conducteur meer treincoupés onder zijn of haar hoede mag nemen. ,,Dat de reiziger er volgend jaar op achteruit gaat is evident, maar we verwachten van NS dat tenminste een zo goed mogelijk product wordt neergezet”, zegt Rover-directeur Freek Bos. ,,Dat betekent een logische en voorspelbare dienstregeling met extra lange treinen en aandacht voor goede aansluitingen. Maar bovenal zo snel mogelijk het aantal treinen weer opschalen om te voorkomen dat treinreizigers voorgoed afhaken.”

De NS gaat in 2023 fors snijden in het treinaanbod vanwege het personeelsgebrek en wil een tiende minder treinen laten rijden dan in 2019, het laatste jaar voor corona. De dienstregeling gaat in december in, maar vanaf september zijn al stapsgewijs aanpassingen gedaan. Rover wijst erop dat reizigers in de weekenden op sommige plekken te maken kunnen krijgen met 15 tot 20 procent minder treinen, en in bepaalde gevallen nog slechts één keer per uur een trein. De reizigersorganisatie stelt dat de dienstverlening daarmee tot ‘een onacceptabel niveau’ zakt.

Reactie NS

Een woordvoerder laat weten dat de NS ‘niets liever zou doen’ dan de oorspronkelijke dienstregeling rijden, maar geeft ook aan dat het bedrijf zich door de hoge werkdruk en krapte op de arbeidsmarkt genoodzaakt ziet het aantal treinen terug te schroeven. Met de kritiek van Rover dat de NS daar te makkelijk voor kiest, is hij het daarom niet eens. ,,Dit is het moeilijkste wat we kunnen doen en juist het laatste wat we willen.”

De NS staat ervoor open naar de ideeën van Rover te kijken, zoals het inzetten van vertrekassistenten. ,,Wij snappen ook dat minder conventionele maatregelen kunnen bijdragen aan een oplossing”, stelt de woordvoerder. ,,Maar machinist of conducteur zijn, dat is een vak. Dat moet je dan anders gaan inrichten en dat moet in goed overleg.”

Ook is het volgens het spoorbedrijf moeilijk te zeggen of zulke maatregelen snel effect hebben op de dienstregeling.

