Roy B. gaat gevangenis in voor laten verdrinken van tiener Orlando Boldewijn na seksdate

De 29-jarige Roy B. is schuldig bevonden aan mishandeling met de dood van de Rotterdamse tiener Orlando Boldewijn tot gevolg door hem niet te helpen toen hij in doodsnood verkeerde en verdronk. De rechtbank heeft B. 44 maanden gevangenisstraf opgelegd. Dat is een fors hogere straf dan tegen hem was geëist. Justitie vroeg twee weken geleden om 20 maanden cel.

Direct na de uitspraak barstte Orlando's moeder Nancy in de rechtbank in tranen uit. In een eerste reactie gaf ze aan blij te zijn met het vonnis van de rechtbank.

De 17-jarige Orlando verdronk in februari 2018 na een seksdate in de Haagse wijk Ypenburg met B. die daar woonde en inmiddels is verhuisd naar Noord-Brabant. De twee spraken destijds via de homo-ontmoetingssite Grindr af op het drijvend vissershuisje dat B. op de plas nabij zijn woning had liggen. Tijdens de rechtszaak van twee weken geleden zei B. zich weinig meer te kunnen herinneren van de toedracht van Orlando’s dood. Justitie verweet hem dood door schuld en het nalaten van het verlenen van hulp.

Toneelspeler

B. stak geen hand uit omdat hij naar eigen zeggen in paniek raakte, maar de officier van justitie noemde die verklaring ‘volstrekt ongeloofwaardig’. Tegen vrienden had B. gezegd dat de jongen zelf was gaan zwemmen en het zelf maar moest uitzoeken. De officier van justitie noemde B. ‘een toneelspeler’. Want hij wist dat Orlando op de bodem van de plas moest liggen, maar zweeg daarover gedurende de dagen dat naar hem werd gezocht en zijn vermissing veel aandacht in de media had.

Wel vertelde B. tegen enkele vrienden dat hij wist dat Orlando de bodem van de plas lag. Getuigenissen van die vrienden zijn door de rechtbank als bewijs beschouwd. Uit afgeluisterde gesprekken bij B. thuis is gebleken dat ook zijn vader op de hoogte was van wat Orlando was overkomen, maar zweeg tegenover de politie.

Hoger beroep

Volgens de nabestaanden van Orlando heeft B. , die niet bij de uitspraak was, al aangekondigd in hoger beroep te gaan.

Voor zijn vrienden is dit één van de favoriete foto's van Orlando, geplaatst op rememberorlando.nl