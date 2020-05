Roy verloor drie jaar geleden zijn trouwring in het water, dankzij een vriend is deze nu gevonden

In een filmpje op YouTube vertelt Richard dat hij al eens was gaan zoeken met de zoon van Roy. Maar na twee uur zoeken (inclusief zorgvuldig zeven van slootmodder) was de trouwring nog niet terecht. Nu besloot hij Sebastiaan Hoogenberg in te schakelen, een vriend van hem, die beschikt over een professionele metaaldetector voor onderwater. Vorige week woensdag sprong Hoogenberg met duikpak aan het water in, in een ultieme poging de ring terug te vinden. En jawel, na een uur speuren haalde hij een ring boven. Erin gegraveerd: Rosalien. Kan niet missen, de ring van Roy was terug. Na drie jaar. ,,Vette shit ouwe”, jubelde Richard.



,,Het was nog een lastige klus”, vertelt Hoogenberg, die zich met The Dutch Metal Hunters verdiept in metaaldetectie, aan deze site. ,,Op die plek lag veel vuil, blik, doppen en oud ijzer. Maar het is gelukt!”