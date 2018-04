Ruben Oppenheimer: Ik ga niet naar Turkije, want dan word ik opgepakt

Wijkagent gefrustreerd door beledigingen tijdens werk: En natuurlijk ligt het weer aan ons

12:35 Als agent moet je tegenwoordig stevig in je schoenen staan. Het is voor die mensen een dagelijks terugkerend probleem dat zij worden uitgescholden of beledigd. Dat gaat niet alle agenten in de koude kleren zitten. Ook wijkagent Mike Mengerink uit Uden kreeg er gisternacht weer mee te maken. ,,Niet denken dat je alles kan en mag roepen.''