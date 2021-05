Ruim 10.000 Ajax-fans bij ArenA, gemeente greep bewust niet in

In de aanloop naar zondag had de gemeente herhaaldelijk gezegd dat feestjes niet waren toegestaan in verband met de coronamaatregelen. De politie heeft niet hoeven in te grijpen tegen verstoringen van de openbare orde, zo stelt de gemeente. Wel zijn vijftien mensen gearresteerd voor onder meer het bezit van vuurwerk of wapens.

Amsterdam erkent dat het “veel te druk was “ tijdens en na de wedstrijd. Echter zou de keuze om niet in te grijpen er volgens de gemeente wel voor hebben gezorgd dat er geen massale verplaatsing van supporters naar de open terrassen van de binnenstad zou plaatsvinden. De politie heeft de uitstroom van supporters weg van het stadion begeleid, om opstoppingen te voorkomen.

Schaal

In het centrum van Amsterdam was veel politie op de been. Er gold een noodverordening voor het Leidseplein, omdat er informatie was over supporters die zich daar mogelijk wilden verzamelen. In het verleden vonden er al eens rellen plaats op plein.