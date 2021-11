Ruim 122.000 kuikens geruimd wegens vogelgriep bij Fries pluimveebedrijf

Interview Met T-shirt van Quinsy begon de strijd: ‘Mijn moeder werd uitgemaakt voor Zwarte Piet’

Tien jaar na de eerste ‘Zwarte Piet Is Racisme’-demonstratie lijkt de Pietenstrijd grotendeels gestreden. ,,Maar de strijd tegen racisme is nog niet klaar”, zegt Quinsy Gario, een van de actievoerders die er tien jaar geleden bij was.

12 november