‘Ruim 50.000 mensen duiken het nieuwe jaar in’

De duik in Scheveningen, volgens de organisatoren de grootste ter wereld, begint om 12.00 uur. Ook buiten Nederland is de duik op 1 januari populair; wereldwijd vindt de traditie plaats op 156 plekken, waaronder in Singapore, Bahrein en Suriname.

Zachte temperaturen

Voor de deelnemers in Nederland is er goed nieuws: het zeewater is met 7 tot 8 graden iets warmer dan normaal. Ook is het met 10 graden zacht voor de tijd van het jaar. Normaal gesproken is het op de eerste dag van het nieuwe jaar zo’n 5 graden. De koudste duik was volgens de organisatoren in 2004, toen de gevoelstemperatuur uitkwam op min 6,2. In 2013 was het de warmste duik, met een gevoelstemperatuur van 12 graden.