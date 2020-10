Ruim 8000 positieve coronatests, iets minder dan gisteren

Kerken slaan advies kabinet in de wind: tweehon­derd gelovigen bijeen in kerk Barneveld

18 oktober Ruim tweehonderd gelovigen zijn vanochtend bij elkaar gekomen in de Rehobothkerk van de Gereformeerde Gemeente in Barneveld. De kerk had 250 kerkgangers uitgenodigd voor de dienst en houdt zich daarmee niet aan het dringend geadviseerde maximum van dertig mensen in een binnenruimte.