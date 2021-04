Ruim 8300 nieuwe besmettingen, instroom in ziekenhuizen opnieuw hoog

In de ziekenhuizen worden op de verpleegafdelingen 296 nieuwe coronapatiënten opgenomen, op de intensive cares 47. Daarmee is de daling in het aantal nieuwe opnames, dat vorige week even leek op te treden, verleden tijd. Het aantal nieuwe opnames ligt nu gemiddeld over zeven dagen iets boven het niveau van een week geleden, zowel op de ic's als op normale afdelingen.