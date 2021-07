Ruim dertig partijen sluiten zich aan bij kort geding ID&T tegen overheid

,,Het is een disproportioneel besluit”, zo vertelde ceo Ritty van Straalen eerder. Vrijdagavond maakten demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge bekend dat meerdaagse evenementen voorlopig niet meer worden gehouden en dat bezoekers van een evenement moeten zitten.

ID&T organiseert circa zeventig evenementen per jaar, onder meer de festivals Defqon.1, Mysteryland, Awakenings, Sensation, Thunderdome, Welcome to the Future, Amsterdam Open Air en Milkshake. In het kort geding eist de organisator een duidelijk besluit vanuit de overheid: het laten doorgaan van festival onder Fieldlab-voorwaarden of dat de overheid verantwoordelijkheid neemt. ,,Dat laatste is het betalen van onze rekeningen door middel van het garantiefonds”, stelt Van Straalen.

Stevige klap

De pandemie vormt een stevige klap voor de evenementenbranche. Zo is er een tekort ontstaan aan duizenden uitzendkrachten en ook financiële zit het niet mee, waardoor ook een groot deel van de vaste medewerkers heeft moeten ontslaan. ,,Er heeft een behoorlijke kaalslag plaatsgevonden,” zei Rosanne Janmaat, operationeel directeur van ID&T, eerder. ,,De branche heeft er zwaar onder geleden.”

Garantiefonds

Eind maart maakte het kabinet bekend dat de overheid vanaf 1 juli grotendeels garant staat voor de gemaakte kosten als een concert of festival toch niet kan doorgaan als gevolg van de coronacrisis. Daarvoor werd in totaal 385 miljoen euro opzij gezet. Onduidelijk is nog of een festival dat deels doorgaat of minder publiek kan verwelkomen ook een beroep kan doen op het garantiefonds.

,,We hebben ons tijdens de Fieldlab-evementen hard ingespannen samen met de overheid en we hebben hier samen conclusies uit getrokken. Nu trekt de overheid de handen ervan af en laten ze ons bungelen”, vindt Van Straalen.

Bungelen

Fieldlab Evenementen heeft tijdens de coronacrisis testevenementen opgezet. Daarbij werd gekeken naar hoe er op een veilige manier evenementen georganiseerd konden worden. Het ging bijvoorbeeld om een voorstelling van cabaretier Guido Weijers, een interland van het Nederlands elftal, festivals in Biddinghuizen, een marathon in Enschede en een concert in Den Haag. Bezoekers moesten zich vooraf laten testen. In totaal waren er 129.000 mensen bij de evenementen, met 103 mogelijke coronabesmettingen.

Deze week ligt het kort geding bij de rechter. ,,We willen nu duidelijkheid”, zegt Van Straalen. ,,We kunnen niet iedereen tot 14 augustus aan het lijntje houden. Ze kunnen ons niet meer laten bungelen.”