Ruim honderd voetbalfans opgepakt voor aanvang duel Ajax-Juventus

Ook een onbekend aantal fans van Ajax is zo’n twee uur voor de thuiswedstrijd tegen Juventus aangehouden. Ze wilden deelnemen aan een zogenoemde entrada, een feestje waarmee supporters van de Amsterdamse club soms belangrijke duels inluiden.



De entrada gaat altijd gepaard met veel gezang en vuurwerk. De politie liet vanmorgen al via verschillende kanalen weten dat het afsteken van fakkels en vuurwerk verboden was omdat de veiligheid van winkelend publiek en concertbezoekers niet in gevaar mocht worden gebracht.



De politie en mobiele eenheid waren met veel man op de been bij de ArenA Boulevard naast de Johan Cruijff ArenA, waar de entrada zou plaatsvinden. Ze fouilleerden fans en hielden ze aan als ze vuurwerk bij zich hadden. De gearresteerde fans lopen het risico op een stadionverbod. Toen er even later toch vuurwerk werd afgestoken tijdens de entrada, zette de politie een waterkanon en paarden in. Tijdens de ongeregeldheden die toen ontstonden, werden ook supporters aangehouden.



Op Twitter wordt kritisch gereageerd op het optreden van de politie. ,,Dit. Er is NIKS aan de hand als de politie gewoon ff van een afstandje toekijkt. Totaal onnodig dit”, schrijft Jurian Ubachs. Andre van Dorp schrijft op Twitter: ,,Weet niet welke situatie onveiliger is.. feestje met paar fakkels of deze belachelijke actie #ajajuv”.



In de Johan Cruijff ArenA speelt Ajax vanavond om 21.00 uur in de kwartfinale van de Champions League tegen Juventus.