Ruinerwoldse klusjesman Josef B. werkt niet meer mee aan gedragsonderzoek

Klusjesman Josef B. die samen met vader Gerrit-Jan van D. negen jaar lang met zes kinderen in totale afzondering leefde op een boerderij in Ruinerwold, weigert nog langer mee te werken aan gedragsonderzoek. Hij heeft geen vertrouwen de onderzoekers.

B. zit sinds ongeveer drie weken in het Pieter Baan Centrum, maar heeft daar niet meer dan vier woorden gesproken. ,,Ja. Nee. Goedemorgen en goedemiddag. Maar dat was per ongeluk’’, verklaarde B. tegenover de rechtbank tijdens een tussentijdse zitting. Ook is B. is enkele dagen in hongerstaking geweest, maar inmiddels eet hij weer. ,,Ik heb er geen vertrouwen meer in. Ik ben hier naartoe gestuurd op basis van een psychiater die drie minuten met mij heeft gesproken.’’

B. snapt er helemaal niets van waarom hij nog steeds vastzit. Hij bestrijdt in een vlammend betoog aan het eind van de zitting dat hij deze mensen helemaal niet heeft vast gehouden. ,,Ik heb foto’s van de kinderen gezien. Ik zou ze op straat niet hebben herkend. Ik zag hen nooit. Ik had alleen contact met de oudste zoon. Hij gaf mij de orders. Hij vertelde wat er moest gebeuren nadat vader een hersenbloeding had gehad.’’

Ook begrijpt B. niet waarom deze oudste zoon Jan was weggelopen. ,,Ik wist dat die afzondering een tijdelijke situatie was. Dat had een geestelijke reden. Niet omdat we bang waren voor de ondergang. Dat heeft de media ervan gemaakt. Er was een plan dat de kinderen de maatschappij weer in zouden gaan. Als Jan naar mij was toegekomen, had ik dat kunnen vertellen.”

Vader Gerrit-Jan van D. is nog altijd niet gehoord door rechercheurs. Hij kreeg in 2016 een hersenbloeding en kan sindsdien niet meer praten.

Inquisitie

Wat dat plan precies was, bleef tijdens de zitting onduidelijk. Maar volgens B. is hier niets bijzonders aan de hand. ,,Nu is er corona en moet ook iedereen zich afzonderen. En wie dat niet doet wordt gestraft. Ik zit dit proces als een pure inquisitie. Het draait hier om ideeën die niet mogen. Hoeveel oudere zonen lopen niet weg? Wordt dat ooit wereldnieuws. Het is onvoorstelbaar wat de media voor schade heeft aangericht met dat verhaal dat mensen hier negen jaar in de kelder hebben gewoond.’’

Door zijn gedwongen opname dreigt B. zijn werkplaats in Meppel en de Ruinerwoldse hoeve waar hij met de kinderen verbleef te verliezen. B. baalt daar enorm van. ,,Die boerderij is het huis van deze vijf jonge mensen. We hadden hele lage huur. Daartegenover stond dat wij het zouden opknappen. Het is nu 350.000 euro waard en we hadden nog een huurcontract van 10 jaar. Het geld dat we erin hebben gestoken zijn we kwijt als we dit huis verliezen.’’

Niet verhoord

Tijdens de zitting werd duidelijk dat vader Van D. nog altijd niet door rechercheurs is verhoord. Het is wachten op de onderzoekers die adviezen moeten geven hoe dat het beste kan gebeuren. Van D. kreeg in 2016 een hersenbloeding in de hoeve en kan sindsdien niet meer praten.

De vader wordt verdacht van seksueel misbruik, mishandeling en vrijheidsberoving van zijn kinderen. Hij werd op 13 oktober vorig jaar in de boerderij in Ruinerwold met vijf van zijn kinderen ontdekt nadat een van zijn zoons bij een café in de buurt om hulp had gevraagd. Josef B. zit vast wegens mishandeling en vrijheidsberoving.

