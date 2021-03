Ruinerwoldse vader te ziek voor strafzaak en komt vrij

Brand bij Thales in Hengelo onder controle: geen gevaar meer voor omgeving

3 maart Het gebouw van elektronicabedrijf Thales in Hengelo is vanochtend ontruimd vanwege vrijgekomen dampen, die later over Hengelo waaiden. Inwoners in de omgeving werd met klem verzocht binnen te blijven. Inmiddels heeft de brandweer de situatie op het terrein van Thales onder controle en is er geen gevaar meer voor de omgeving.