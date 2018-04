Russen vliegen 11-jarige Hassan naar Den Haag: 'aanval met gifgas was nep'

Hassan is volgens de Russen en de Syriërs het jongetje dat te zien is op een filmpje dat de hele wereld over ging na de vermoedelijke gifgasaanval van 7 april in Douma. Hij werd gefilmd terwijl hulpverleners water over hem heen gooiden omdat hij gifgas zou hebben ingeademd. Het leidde tot felle afkeurende reacties van het Westen. Amerika, Engeland en Frankrijk vuurden niet veel later honderden raketten af op militaire doelen in Syrië.



Nu bijna drie weken later vliegen de Russen 17 inwoners uit Douma naar Den Haag om aan te tonen dat het Westen het bij verkeerde eind heeft. Er was helemaal geen gasaanval. En de beelden die via sociale media zijn verspreid, zijn in scène gezet. ,,U bent niet in de gelegenheid om naar Syrië te komen, dus brengen we Syrië naar u'', zegt de Syrische afgezant over de opmerkelijke keuze om met deze mensen door Europa te gaan leuren.



,,Nu kunt u uit eerste hand horen wat er is echt gebeurd'', zegt de Russische ambassadeur Alexander Sjoelgin voordat hij de kleine Hassan het woord geeft. Op een groot scherm achter het jongetje verschijnt een grote foto van Hassan uit de gewraakte video. Hierop is hij kletsnat en maakt hij een geschrokken indruk. Nu geeft hij, nog steeds in zijn winterjas, koeltjes antwoord op wat daar precies gebeurde. ,,Mensen riepen op straat: ga naar het ziekenhuis. Toen we daar aankwamen, begon iemand water over me te gieten. Maar ik heb niets'', zegt hij. Het is precies hetzelfde verhaal waarmee hij eerder ook al in een reportage van de Russische tv-zender Vesti News was te zien.