Russische studenten in Nederland: ‘Bankpas werkt niet meer en vrees voor de toekomst’

Reportage Oekraïners in nachtmer­rie beland: hopen, vluchten en vechten in een brandend land

Inwoners van Oekraïne zijn van de ene op de andere dag in een brute oorlog terechtgekomen. Alles en iedereen wordt anders. Mensen zien en doen ongedachte dingen in deze Russische invasie die nu al meer dan een week duurt. Onze verslaggever tekende in de West-Oekraïense stad Lviv een aantal verhalen en situaties op.

5 maart