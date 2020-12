Rutte doet aangifte tegen man (39) die hem bedreigt, verdachte verhoord

Chauffeur in VK: ‘Thuis met kerst? Ik heb er een zwaar hoofd in’

21 december NISSE - Voor chauffeur Frans Hoekman uit ‘s-Gravenpolder en veel van zijn collega’s die nu in het Verenigd Koninkrijk zijn, is het afwachten of en hoe ze voor de kerstdagen thuis kunnen komen. Hoekman rijdt voor Bosman Transport uit Nisse op Engeland.