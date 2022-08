Rutte en Kaag spreken met banken over stikstofcrisis, maar niemand slaat met de vuist op tafel

Het is ook Johan Remkes niet gelukt Nederlandse banken te verleiden hun portemonnee te trekken om de stikstofcrisis te bezweren. Een zware delegatie van het kabinet was afgereisd naar Arnhem om in gesprek te gaan met de grote Nederlandse banken. Anders dan goede voornemens leverde het voorlopig niets op.

Niet alleen ministers Christianne van der Wal en Henk Staghouwer van Stikstof en Landbouw, ook premier Mark Rutte en minister van Financiën Sigrid Kaag spraken met de banken. ,,Banken zijn een essentieel onderdeel van de keten”, zei gespreksleider Johan Remkes, die in opdracht van de Tweede kamer de stikstofcrisis moet bezweren.

Door zware hypotheeklasten kunnen veel boeren helemaal niet investeren in meer duurzame vormen van veehouderij. Vooral de Rabobank is zeer actief in de agrarische sector. Remkes trof in Arnhem veel verantwoordelijkheidsgevoel. ,,Ze willen meehelpen aan de transitie die nodig is in de landbouw. De banken zullen voor dat veranderproces een warme schouder vormen. Maar ze kunnen zich niet veroorloven een liefdadigheidsinstelling te worden.”

Dat bleek ook toen Wiebe Draijer, topman van de Rabobank, even later naar buiten kwam. Op de vraag of zijn bank niet schuldig is aan de stikstofcrisis, door steeds maar weer grote stallen te financieren, antwoorde hij afwijzend. ,,We zijn met zijn allen onderdeel van het systeem dat is ontstaan, dus zullen we met zijn allen moeten kijken hoe we het systeem kunnen veranderen.” De Rabobank wil dat onder meer doen door bij hypotheken korting te geven aan duurzame boeren.

Stoppende boeren moeten ook de bank betalen

Een deel van het geld dat het Rijk betaalt aan stoppende boeren, zal bij de Rabobank terecht komen omdat boeren hun hypotheek moeten aflossen. Draijer is echter niet van plan dat geld te gaan bestemmen voor de stikstofcrisis. De Tweede Kamer wil dat de bank leningen afschrijft om boeren te helpen over te stappen naar meer duurzame landbouw. Maar Draijer wil hier niet aan. ,,Het is veel effectiever als al onze gebruikelijke financiering van bedrijven bijdraagt aan de verduurzaming.”

Groot struikelblok dat de banken bij het kabinet neerlegden is het nu nog beperkte uitzicht op een goed verdienmodel als een boer straks minder dieren heeft of juist meer land heeft voor het huidige aantal dieren. Dan zijn er meer kosten, maar verdient de boer niet meteen meer geld.

Daarvoor wachten de partijen met smart op een perspectiefbrief van minister Henk Staghouwer, die in september moet komen. ,,Ik kan niet voor elke boer een oplossing bieden, maar wij stellen dan wel de kaders vast”, kondigde Staghouwer aan. Er staat veel druk op de minister van Landbouw. Eerdere plannen van Staghouwer waren volgens vele politiek partijen in Den Haag veel te vaag.

‘Toekomst voor de boeren’

Mark Rutte liet weten in Arnhem weten niet met de vuist op tafel te hebben geslagen. ,,Dat komt mogelijk later nog.” Rutte noemde de samenkomst wél een goed gesprek. ,,Wat je ziet is dat onze boeren een enorme verandering aan het doormaken zijn. We willen er met alle partijen voor zorgen dat er ook in de toekomst een sterke boerensector is.” Waarom Rutte juist bij dit gesprek aanwezig was, was niet duidelijk. Volgens de premier omdat hij op deze dag was uitgenodigd door Remkes.

Bij het gesprek in Arnhem waren de banken Rabobank, ABN AMRO, ING en Triodos present. Ook onder meer brancheorganisaties de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Transport en Logistiek Nederland en VNO-NCW zijn daarbij aanwezig. Daarnaast waren er twee organisaties van duurzame boeren en enkele bedrijven aanwezig.

Opvallend was de aanwezigheid van veevoeder Agrifirm. Waar collega's als De Heus en ForFarmers niet meedoen aan de gesprekken, doet Agrifirm dat wel. Dat leidt tot waardering bij ministers Christianne van der Wal en Henk Staghouwer. Die laatste noemde het ontbreken van andere voerbedrijven, zoals De Heus, een gemiste kans.