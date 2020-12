Rutte: Reisadvies voor Aruba en Bonaire naar oranje

‘De seks is geweldig, maar designer­drug 3-mmc heeft mijn leven verwoest’

13 december Andrin, een alleenstaande immigrant uit Afrika, leidde een prachtig leven in Breda. Zijn baan in de logistiek is hij nu kwijt, net als kilo’s lichaamsgewicht en veel levensvreugde. Hoe dat komt? ,,Door 3-mmc. Die drug heeft mijn leven verwoest.”