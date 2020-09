Rutte: strenger handhaven in steden met veel besmettingen

Vanaf oktober geen plastic rietjes meer bij McDonald’s

5:23 McDonald’s vervangt vanaf 19 oktober in alle 254 restaurants in ons land het plastic rietje door een papieren rietje. Ook de plastic McFlurry-deksel verdwijnt. Dat wordt een kartonnen beker met vier vouwbare randen. Daarmee zegt de fastfoodketen ruim 70.000 kilo plastic per jaar te besparen in Nederland.