Rutte toonde zich een premier van de bovenste plank

Een land in extreme crisis heeft sturing nodig. Vooral als blijkt dat niet iedere burger de ernst van de situatie goed kan inschatten en bijvoorbeeld zorgeloos gaat feesten in een bomvol café, terwijl het overduidelijk is dat dit een gevaar vormt voor de volksgezondheid.



Premier Mark Rutte nam in zijn speech, een historisch moment, de regie over van alle onheilsprofeten, politieke tegenstanders en zolderkamergeleerden. Hij moest een impopulaire boodschap overbrengen en deed dat presidentieel.