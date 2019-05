Rutte: Trump komt mogelijk naar herdenking Terneuzen

Schietpar­tij Amsterdam: ruzie om parkeer­kaart

18 mei De man die vannacht is doodgeschoten in een parkeergarage in Amsterdam, is Orpheo Gefferie uit Almere. Gefferie had een strafblad, maar stond niet bekend als zware crimineel. De aanleiding voor de schietpartij zou futiel zijn: een ruzie bij de parkeerautomaat.