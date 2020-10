Rutte was op de hoogte van vakantie koning: ‘Ik heb een verkeerde inschatting gemaakt’

Premier Mark Rutte heeft te laat beseft dat de vakantie van de koning en zijn gezin naar Griekenland ‘niet langer te rijmen was met de oplopende besmettingen en de aangescherpte maatregelen’. Zeker na de persconferentie van dinsdag 13 oktober had hij zich daarvan bewust moeten zijn, zegt Rutte in een brief die vanochtend aan de Tweede Kamer is gestuurd.

,,Dit had mij eerder aanleiding moeten geven tot heroverweging van de voorgenomen vakantie. Voor het voorgaande draag ik de volledige ministeriële verantwoordelijkheid", aldus Rutte, die toegeeft dat hij een verkeerde inschatting heeft gemaakt.

De herfstvakantie van koning Willem-Alexander en koningin Máxima naar de Griekse zon duurde exact één etmaal. Per KLM-lijnvlucht vlogen ze gisteravond terug vanuit Athene, nadat hun reis naar de Griekse vakantievilla vrijdag voor een ongekende nationale ergernis had gezorgd.

De premier gaat diep door het stof. Hij stelt dat hij dagenlang niet heeft beseft dat deze vakantie van de koning niet kon, na de persconferentie van dinsdag twaalf oktober waarin de gedeeltelijke lockdown werd afgekondigd. Rutte schrijft dat hij geen melding kan maken over zijn contacten met het staatshoofd, hij is ministerieel verantwoordelijk.

Rutte verklaart ook de onmogelijke positie waarin vicepremier Hugo de Jonge is gebracht, die vrijdagmiddag inviel voor Rutte tijdens de wekelijkse persconferentie na de ministerraad en zei niet te weten van een koninklijke vakantie. Rutte schrijft: ,,Hij heeft tijdens deze persconferentie desgevraagd geantwoord dat hij er niet bekend mee was of de koning op vakantie ging. Ik had hem hierover tevoren, conform de bij dit onderwerp gebruikelijke werkwijze, niet geïnformeerd.’’

Willem Alexander en Máxima zijn inmiddels weer in Huis ten Bosch. Het koningspaar is naar verwachting met het hele gezin teruggekeerd. Op foto’s van het blauwe busje waarmee het paar aankwam, is in ieder geval te zien dat dochter Alexia, met mondkapje, haar ouders vergezelt.

Omdat het reisadvies voor het Griekse vasteland, waar de villa staat, niet op code oranje staat, mocht de reis naar Griekenland strikt formeel gezien, gemaakt worden. Tegelijkertijd roepen leden van de regering, waartoe Willem-Alexander als staatshoofd ook behoort, de Nederlandse bevolking met man en macht op zoveel mogelijk thuis te blijven in de strijd tegen het coronavirus en vooral niet naar het buitenland te reizen als dit niet strikt noodzakelijk is.



Dat het hoofd van die regering wel voor een plezierreis naar Griekenland vloog, zorgde voor felle reacties in het hele land én in politiek Den Haag. Van links tot rechts werd het onverstandig genoemd dat de koning vakantie ging vieren in Griekenland, terwijl de bevolking wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven in verband met het indammen van de corona-uitbraak. Ook op sociale media was de kritiek niet mals.

Hoezeer de koning zich heeft vergist, blijkt wel uit het feit dat hij maar een paar uur nadien op zijn schreden terugkeerde. Het aloude probleem van de politieke antenne van Willem-Alexander is daarmee weer springlevend. Het wemelt van goed betaalde adviseurs om hem heen, maar tegen de koninklijke nukken lijkt geen kruid gewassen.

Hij maakt er al jaren een sport van om de vliegreizen van koning Willem-Alexander tot in detail in kaart te brengen. De vakantieblunder is voor regeringsvliegtuigspecialist Menno Swart de kers op de taart.

