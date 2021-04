Rutte weet dat hij handlangers heeft die evengoed afgerekend zullen worden op wanstaltig bestuur

Vertekend beeld van ernst pandemie door ontbreken thuispa­tiën­ten in coronacij­fers

14:44 Honderden ernstig zieke mensen ontbreken elke dag in de coronacijfers. Zij krijgen thuis zuurstof en zorgen daarmee voor wat lucht in de ziekenhuizen, maar dat geeft wel een vertekend idee van de ernst van de pandemie in Nederland. ,,De politiek baseert coronamaatregelen en dus ook versoepelingen nu op een te rooskleurig beeld.”