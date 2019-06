Ruzie in grootste kerk van Nederland: kemphanen krijgen aparte diensten

Dat religie in Opheusden ernstig wordt beleefd, is een eufemisme. Het nog geen zesduizend zielen tellende dorp in de Betuwe is hardcore zwartekousen en telt vier kerken. In 1999 vertelden voormalige inwoners in een documentaire over hun herinneringen aan Opheusden. ,,We waren veel banger voor God dan voor de duivel”, zei een van hen.