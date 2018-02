Ruzie tussen directie en artsen in kliniek: al weken geen operaties

Militair hof wil Admilson R. horen over granaatincident Uruzgan

15 februari Het militair gerechtshof in Arnhem wil de van een drievoudige moord verdachte Admilson R. horen over een incident met een handgranaat in Afghanistan in 2010. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden vandaag. Eerder kondigde het OM al aan een onderzoek te willen de explosie in een Nederlands legervoertuig.