Sabri (42) zonder benen en arm moet vier hoog naar boven kruipen in complex zonder lift: ‘Waarom helpen ze mij niet?’

Slachtof­fer van kermisonge­luk over rechtszaak tegen exploitant: ‘Controle op attracties moet beter’

30 april Anderhalf jaar geleden raakte Marco van As (39) een been kwijt bij een vreselijk ongeluk op de kermis in Wijchen. Deze week werd bekend dat het Openbaar Ministerie de attractiehouder gaat vervolgen. Van As zal in de rechtszaal aanwezig zijn. ,,Laat dit in godsnaam niet nog een keer gebeuren.”