Sam (43) overlijdt daags na uitvaart moeder en oom

De tien dorpsgenoten liggen in ziekenhuizen dichtbij en ver weg, in Zutphen en in Enschede. Gezinnen zitten thuis in quarantaine. Ze krijgen de boodschappen aan de deur. Het dorp leeft mee. Overal hangen harten achter ramen. Ook boven in de wieken van Windlust hangt zo'n steunbetuiging.

Die molen staat trouwens non-stop in de rouwstand sinds 17 maart, de dag waarop Toos Timmers hemelde. Beheerder Jan Smolenaers: ,,Normaal zet ik de molen in deze stand als iemand overleden is en dat blijft dan zo tot na de uitvaartplechtigheid. Maar nu, nu laat ik 'm voorlopig maar zo staan.’’