Samenscholen is een grote middelvinger naar al het zorgpersoneel

Kees had er speciaal zijn glitterjasje voor aangetrokken. De hele dag had hij lopen zwoegen op een Corona Quarantaine Pubquiz. Eén voor één kwamen we online in zijn Google Hangout, tot we met zo’n tien quizkoppels waren. Voor elke ronde mailde hij zijn in Google Forms gemaakte antwoordformulieren. Bij de muziekronde zagen we tien andere huiskamers meedeinen op Ademnood van Linda, Roos en Jessica. Waar ligt Wuhan eigenlijk precies? Wie was de ontdekker van de bacterie? Waar staan de letters RIVM voor?



Toen om een uur of elf de quiz was afgelopen, had ik het gevoel alsof ik een avond met allemaal leuke mensen in de kroeg had gehangen. Maar ik had in het echt alleen mijn man naast me gehad.