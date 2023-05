Sanderink stuurt Kamerleden warrige mail: wil bedrijven verkopen ‘om ze uit Russische handen te houden’

De in opspraak geraakte zakenman Gerard Sanderink wil zijn bedrijven verkopen ‘om ze uit handen te houden van de Russische maffia’. Dat schrijft hij in een mail aan de leden van de Tweede Kamer.

Sanderink kwam de laatste vier jaar veel in het nieuws vanwege zijn relatie met ‘cybercharlatan’ Rian van Rijbroek, inmiddels zijn echtgenote. Sinds hij haar kent procedeert hij aan de lopende band en verkondigt hij bij iedere rechtszaak de meest bizarre complottheorieën. Het leidde tot een uittocht van bestuurders, medewerkers en klanten bij zijn bedrijven.

Russen

Uit de mail aan Kamerleden, in handen van deze krant, blijkt dat Sanderink er nu van overtuigd is dat de Russen uit zijn op zijn bedrijven, om op die manier de infrastructuur in Nederland in handen te krijgen. Zoals bekend is Sanderink eigenaar van ict-bedrijf Centric, bouwbedrijf Strukton en ingenieursbureau Antea, die veel voor de Nederlandse overheid werken. De Russen zouden deze belangrijke ondernemingen via ‘reiderstvo’ in handen willen krijgen.

Reiderstvo is volgens Sanderink ‘een nieuwe en geavanceerde vorm van georganiseerde misdaad’. Volgens Sanderink werkt reiderstvo via ‘ogenschijnlijk legale middelen als gerechtelijke bevelen, processen, faillissementen en raden van bestuur. De manipulatie en verdraaiing van de wet komt naar voren als sleutelbegrip. Ik herken de methode en de werkwijze om controle te krijgen over het geheel van dat bedrijf.’

Afpersing

De multimiljonair is er dan ook van overtuigd dat dit een rol heeft gespeeld in de vele verloren rechtszaken van de afgelopen vier jaar. Sanderink procedeerde vooral tegen zijn ex-vriendin Brigitte van Egten, die hij uiteindelijk vanwege vele verbeurde dwangsommen ruim drie miljoen moest betalen. Hij noemt de gerechtelijke uitspraken ‘onwetmatig’ en zegt dat de dwangsommen ‘een methode van afpersing’ zijn die onderdeel zou zijn van reiderstvo.

In een warrig betoog beschuldigt Sanderink ook de nieuwe bestuurder van Centric, Peter Wakkie, van nauwe banden met de Russische maffia en met een aantal rijke en invloedrijke Russische oligarchen, onder leiding van de schatrijke Russische oligarch Mikhail Maratovich Fridman. ‘Met deze personen vinden transacties plaats die onzichtbaar zijn voor de buitenwereld. Dit is een enorm risico voor de overheden en de bevolking', staat er in de mail.

‘Verlengstuk van de Russen’

Wakkie werd bestuurder van Centric nadat de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam vorig jaar november besloot Sanderink alle zeggenschap over zijn bedrijf te ontnemen. De OK achtte hem niet meer in staat rationele beslissingen over zijn bedrijf te nemen.

Sanderink heeft nu ontdekt dat advocaat Wakkie in 2017 als bemiddelaar betrokken was bij een aandeelhoudersruzie van het Spaans-Russische telecombedrijf ZED Worldwide. De advocaat werd er toen door ZED-bestuurder Javier Perez Dolset van beschuldigd dat hij ‘een verlengstuk van de Russen’ was. Wakkie werd destijds zelfs gearresteerd in Spanje op verdenking van het bewust uitlokken van een faillissement.

80 miljoen terugbetalen

En dat is volgens Sanderink precies wat er nu weer gebeurt. Want dinsdag werd bekend dat het nieuwe bestuur van Centric 80 miljoen van Sanderink eist. Het gaat om geld dat een paar jaar geleden door zijn holding-bv Sanderink Investments zou zijn geleend van het ict-bedrijf en dat de bestuurders nu terug willen.

Maar Sanderink ziet in de terugvordering het bewijs dat de Russen het via Wakkie ook op zijn bedrijven hebben gemunt. Hij dreigt met een claim van 2 miljard euro als Wakkie, maar ook de huidige bestuurders van Strukton, niet onmiddellijk uit hun functie worden gezet.

‘Media bewust negatief’

Sanderink haalt in de brief ook opnieuw hard uit naar de media, die volgens hem bewust negatief over hem en zijn bedrijven hebben gepubliceerd om daarmee de weg vrij te maken voor de Ondernemingskamer om hem af te zetten.

Hij roept de leden van de Tweede Kamer op om in te grijpen, want op 24 mei aanstaande dient bij diezelfde rechtbank ook een procedure om hem de zeggenschap bij Strukton en Antea te ontnemen. ‘Hiermee krijgen de Russische contactpersonen van Wakkie de controle over alle essentiële data en de infrastructuur van Nederland', zo waarschuwt hij.

Verkoop dreigt

En zo niet, dan dreigt hij zijn bedrijven te verkopen. ‘Dit om te voorkomen dat mijn ondernemingen in handen komen van de Russische maffia’. Sanderink gaat daarmee voorbij aan het feit dat hij over de aandelen van Centric geen zeggenschap meer heeft, en deze dus ook niet kan verkopen.

Over de aandelen van Strukton en Antea buigt de Ondernemingskamer zich op 24 mei.